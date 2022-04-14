ماذا قالت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان حول ماكرون ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

رفضت مرشحة الرئاسة الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان اليوم الخميس انتقادا من منافسها إيمانويل ماكرون الذي قال إنها لم تتخل عن آرائها "الاستبدادية" والمتطرفة، وذلك رغم ظهورها بصورة أقل حدة في الحملة الانتخابية الحالية.



وقالت لوبان لقناة فرانس 2: "هذا الانتقاد يجعلني أبتسم لأنه لم يكن لدينا أبداً رئيس يبدي علامات على التطرف أكثر من إيمانويل ماكرون"، مشيرةً إلى سلوك الشرطة مع التظاهرات السياسية مثل حركة السترات الصفراء.

وكررت لوبان في المقابلة تصريحاتها، وقالت إنها، إذا انتُخبت رئيسة، لا تستبعد تنظيم استفتاء عام حول إعادة العمل بعقوبة الإعدام.