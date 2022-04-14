روسيا تهدد بضرب "مراكز" القيادة في كييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

هدد الجيش الروسي بقصف "مراكز" قيادة في كييف التي تخلت موسكو في الوقت الحالي عن فكرة السيطرة عليها، متهمة أوكرانيا بشن ضربات والقيام بعمليات تخريب على الأراضي الروسية.



وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناتشينكوف "نرى محاولات تخريب وضربات تشنها القوات الأوكرانية على أهداف في أراضي جمهورية روسيا الاتحادية".

وأضاف "وإذا استمرت هذه الأفعال، سينفّذ الجيش الروسي ضربات على مراكز قيادة، بما فيها مواقع في كييف، وهو أمر امتنع عن القيام به الجيش الروسي حتى الآن".

وانسحبت القوات الروسية نهاية مارس (آذار) من منطقة كييف بعدما حاولت محاصرة العاصمة مدة شهر وشنت ضربات عليها.

وتملك موسكو صواريخ فرط صوتية يقال إنه لا يمكن تدميرها في الجو بسبب سرعتها وأكدت أنها استخدمتها في أوكرانيا.

من جهة اخرى، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية الأربعاء أن القوات الروسية سيطرت بالكامل على منطقة المرفأ التجاري في مدينة ماريوبول الاستراتيجية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا.

وكان قائد الانفصاليين الموالين للروس في دونيتسك الذين يحاربون إلى جانب الجيش الروسي في ماريوبول، قام بالاعلان نفسه.