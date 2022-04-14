بريطانيا تجمد أصولاً بقيمة 7 مليارات دولار لإبراموفيتش.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أصدرت محكمة في مدينة جيرسي البريطانية حكماً بتجميد أصول بأكثر من 7 مليارات دولار مملوكة للملياردير الروسي رومان إبراموفيتش، في إطار العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.



وبحسب حكومة مدينة جيرسي فإن الشرطة في منطقة القنال الإنجليزي التي تعتبر ملاذاً ضريبياً، داهمت ممتلكات "يشتبه في ارتباطها" بإبراموفيتش، في حين أصدرت محكمة ملكية محلية حكماً بتجميد الأصول.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه الخطوة هي الأحدث في مسلسل ملاحقة الثروات الدولية الخاصة بالمليارديرات الروس الخاضعين للعقوبات الدولية لارتباطهم بنظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقرر الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في الشهر الماضي تجميد أصول إبراموفيتش كجزء من العقوبات على روسيا.

وأدت الإجراءات الغربية ضد إبراموفيتش إلى تجميد أصوله وإثارة الغموض حول مستقبل نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم والمملوك له.

ورفض ممثلون لإبراموفيتش الذي تقدر ثروته بنحو 13.9 مليار دولار بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات التعليق على هذه الأنباء.