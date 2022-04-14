برلمانيون أوروبيون يدعون" قيس سعيد" القيام "بحوار فعليّ"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

دعا برلمانيون أوروبيون الأربعاء خلال زيارة إلى تونس الرئيس قيس سعيّد للقيام "بحوار فعليّ" يشرك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.



وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ميكايل غالر للصحافيين "هناك شكوك لدى العديد من الذين تحدثنا معهم حول رغبة الرئيس في الإصغاء والتفاعل في خصوص مقترحاتهم".

والتقت اللجنة المؤلفة من أربعة نوّاب من دول أوروبية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة مختلف الفاعلين في المشهد السياسي في تونس.

وقدّم الاتحاد الأوروبي مساعدات مكثفة إلى تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الديكتاتور الراحل زين العابدين بن علي.

وكان ينظر الاتحاد الأوروبي إلى تونس "كمثال يحتذى به للحرية في العالم العربي"، لكن الأوروبيين (المفوضية والبرلمان) عبروا في الفترة الأخيرة عن مخاوف اثر قرارات 25 يوليو (تموز) الفائت والتي قرّر فيها الرئيس قيس سعيّد تعليق أعمال البرلمان وأعلن في مارس (آذار) حلّه نهائياً.

ودعت اللجنة في بيان صدر الأربعاء "بإلحاح جميع الأطراف المعنيّين التونسيين على المشاركة في حوار وطني شامل بشكل فعليّ لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية بصفة عاجلة".

وذكر الكثير من أعضاء اللجنة أن الاتحاد الأوروبي وهو أكبر المانحين لتونس، يربط تقديم مساعدات بإصلاحات سياسية في البلاد.

كذلك أوضح عضو اللجنة أندريا كوزولينو في تصريح لوكالة فرانس برس أن أوروبا "لا يمكن أن تسمح بافلاس تونس" بل يجب أن "تساعد خلال فترة الانتقال السياسي" وأن "تدعم المفاوضات" التي تقوم بها تونس مع صندوق النقد الدولي لنيل قرض جديد.