أوكرانيا تعلن العثور على جثث 1500 جندي روسي.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشف مسؤول أوكراني عن العثور على جثث أكثر من 1500 جندي روسي في مدينة دنيبرو جنوب شرقي أوكرانيا.



ونقلت قناة "ناستوياشي فريميا" التلفزيونية المدعومة من الولايات المتحدة عن ميخايلو ليسينكو، نائب عمدة المدينة الصناعية، قوله إنه تم نقل الجثث إلى أربع مشارح.

وحث الأمهات الروس على المجيء وتسلم جثامين أبنائهن. وقال ليسينكو: "لا أريد أن أدفنهم في مقابر جماعية. لا أريد أن أحرق جثثهم. لسنا وحشيين".

ولم يتسن التحقق من المعلومات بصورة مستقلة.

وبحسب الجيش الأوكراني لقي نحو 20 ألف جندي روسي حتفهم منذ بدء الحرب الروسية قبل حوالي سبعة أسابيع. ومن ناحية أخرى، تشير موسكو إلى خسائر أقل بكثير حيث أفادت أخيراً إلى مقتل 1351 جندي من بين صفوفها.