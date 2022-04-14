شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استقالة وزير العدل البريطاني..على خلفية خرق جونسون لقيود كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

لاقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أول استقالة لوزير بالحكومة منذ أن تم فرض غرامة عليه إلى جانب وزير الخزانة ريشي سوناك وعشرات المسؤولين بسبب خرق قوانين جائحة كورونا.



وأشار وزير العدل ديفيد ولفسون، وهو عضو بمجلس اللوردات، إلى أن سبب استقالته هو "كسر القواعد المتكرر" و "انتهاكات القانون الجنائي" في مقر الحكومة البريطانية (داونينج ستريت)، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الأربعاء.

وقال ولفسون في خطاب إلى جونسون تم نشره اليوم: "إن مدى هذه الانتهاكات وسياقها وطبيعتها يعني أن مرور هذا السلوك بحصانة دستورية لن يكون متوافقاً مع حكم القانون".