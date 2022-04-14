مصريان بين المصابين في إطلاق النار ببروكلين.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس الأربعاء أن مواطنين مصريين بين المصابين في حادث إطلاق النار ببروكلين بالولايات المتحدة ، أحدهما حالته حرجة.



وجاء في بيان الخارجية المصرية أنه في إطار متابعة القنصلية المصرية في نيويورك لتداعيات حادث إطلاق النار بإحدى محطات مترو الأنفاق في بروكلين أمس الثلاثاء، والذي أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص بإصابات متفرقة، رصدت القنصلية العامة وجود مواطنيّن مصرييَّن بين المصابين، أحدهما في حالة حرجة، وفقاً للبيان.

وأضاف البيان أن السفيرة هويدا عصام عبد الرحمن القنصل العام لمصر في نيويورك توجهت مباشرة عقب وقوع الحادث إلى إحدى المستشفيات في حي بروكلين، وذلك للإطمئنان على حالة أحد المواطنين المصابين، السيد "كريم علي"، والذي خضع لعملية جراحية دقيقة بعد إصابته في قدمه إثر الحادث.

وكانت الشرطة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم القبض على مشتبه به في حادث إطلاق النار الذي أسفر عن إصابة 23 شخصاً منهم 10 جراء اطلاق الرصاص و13 جراء استنشاق الدخان أو الصدمة من الذعر الذي أحدثه الهجوم.