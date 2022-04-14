وسائل إعلام: فيجي تصادر يختاً فاخراً لملياردير روسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وسائل إعلام في فيجي إن الشرطة صادرت يختا فاخرا لملياردير روسي اليوم الخميس.



ورسا اليخت الفاخر "أماديا" الذي يبلغ طوله 106 أمتار ويملكه قطب الذهب سليمان كريموف، ويبلغ سعره نحو 325 مليون دولار في فيجي يوم الثلاثاء.

وفرضت الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي عقوبات على كريموف، الذي يعتبر واحداً من أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

ويستجوب طاقم اليخت "أماديا" من جانب الشرطة، حسب صحيفة "فيجي صن".

وقال مفوض الشرطة سيتيفيني كيليهو للصحيفة إن اليخت الفاخر رسا في فيجي قبل الحصول على التخليص الجمركي.

ووفق متطلبات ميناء فيجي، على أي يخت يصل البلاد الحصول على موافقة وزارات الصح،ة والتجارة، والنقل، بما في ذلك إدارة الهجرة.