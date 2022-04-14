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القانون ينظم اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية لحماية المريض

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القاهرة - سامية سيد - نظم قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون على أن  يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتى:

 

1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

 

2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون فى منشآت الصحة النفسية.

 

3 ـ وضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.

 

4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

 

7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.

 

8 ـ يكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للإطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 9 ـ يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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