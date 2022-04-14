شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تفرض عقوبات جديدة على الشركات الروسية المملوكة للدولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرضت أستراليا اليوم الخميس عقوبات مالية تستهدف 14 شركة روسية مملوكة للدولة تشمل كيانات مرتبطة بالدفاع مثل شركة كاماز لصناعة الشاحنات وشركتي الشحن سيفماش ويونايتد شيب بيلدينج كورب.

وقالت وزيرة الخارجية ماريس بين في بيان إن العقوبات ستوسع أيضا لتشمل شركة روس إلكترونيكا، المسؤولة عن إنتاج حوالي 80 بالمئة من جميع مكونات الإلكترونيات الروسية، وأيضا السكك الحديدية الروسية بسبب غزو أوكرانيا.

كانت أستراليا قد فرضت عقوبات على حوالي 600 فرد وكيان، بما يشمل معظم القطاع المصرفي الروسي وجميع المنظمات المسؤولة عن الديون السيادية للبلاد.

كما زودت أوكرانيا بمعدات دفاعية وإمدادات إنسانية، بينما حظرت صادرات الألومينا وخامات الألمنيوم، مثل البوكسيت، إلى روسيا.