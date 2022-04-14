حملة اعتقالات إسرائيلية في الضفة الغربية.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الخميس، أكثر من 13 فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية.



وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في مدينة بيت لحم الإضراب الشامل اليوم "حداداً على روح الشهيد قصي حمامرة الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال في بلدة حوسان غرب بيت لحم" مساء أمس الأربعاء.

وقتل 3 فلسطينيين، بينهم فتى برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة، الأربعاء، في وقت حذرت فيه الرئاسة الفلسطينية من خطورة الوضع ودعت لتدخل دولي عاجل.

وتشهد الضفة الغربية حوادث قتل شبه يومية لفلسطينيين منذ بداية الشهر الجاري بالتزامن مع تصاعد هجمات مسلحة متفرقة داخل إسرائيل وعمليات طعن على حواجز عسكرية.

وحسب مصادر فلسطينية قُتل 37 فلسطينياً منذ مطلع العام الجاري بإطلاق نار إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، و14 على الأقل في هجمات فلسطينية مسلحة داخل إسرائيل.

ودعت الفصائل الفلسطينية عقب اجتماع طارئ، الأربعاء، في غزة إلى "التعبئة الشعبية العامة" دفاعاً عن المقدسات والمسجد الأقصى في شرق القدس.