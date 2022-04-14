شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماري لوبان: لا أخطط لخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي ولكن سأسعى لإصلاح الكتلة الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت المرشحة بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبان، إنها لا تخطط لخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، "لكن سأسعى لإصلاح الكتلة الأوروبية".



وأضافت لوبان: "سأقترح تقاربًا في العلاقات بين حلف شمال الأطلسي وروسيا بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا".

وتصدر الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 27,85% من الأصوات، متقدما على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان (23,15%) التي سيواجهها بالدورة الثانية، بحسب نتائج نهائية.

وخرج مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون من السباق بعد حصوله على 21,95%، بحسب النتائج النهائية الصادرة عن وزارة الداخلية.