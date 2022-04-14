القوات المسلحة الأوكرانية: روسيا مستعدة لشن هجوم في دونيتسك وزاباروجيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت القوات المسلحة الأوكرانية، امس أن روسيا مستعدة لشن هجوم في دونيتسك وزاباروجيا.



جاء ذلك بعد تأكيد من المتحدث العسكري الفرنسي، باسكال لاني، أن "الجيش الروسي يستعد لهجوم واسع النطاق في شرق أوكرانيا خلال الأيام المقبلة".

وأضاف المتحدث العسكري الفرنسي، أن "القوات الروسية كانت تنفذ ضربات جوية في أوكرانيا ليس فقط لإضعاف تماسك نظام الدفاع الأوكراني، ولكن أيضًا لتعطيل التحركات والقدرات اللوجستية الأوكرانية”.

وأضاف أن "ذلك هو ما يفسر تدمير مطار دنيبرو بالكامل من قبل القوات الروسية".

وفي سياق متصل، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، الأربعاء، إن "باريس سترسل مزيدا من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بالإضافة إلى عتاد تقارب قيمته 100 مليون يورو قدمته بالفعل".

ولم تفصح بارلي في منشور على "تويتر" عن ماهية المساعدات التي سترسلها باريس.