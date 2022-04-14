إعلام أمريكي: شرطة نيويورك تلقي القبض على المشتبه به في إطلاق النار في بروكلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، مساء الأربعاء، أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به في إطلاق النار بحي بروكلين في نيويورك.



فيما قالت السلطات الأمريكية، إن مطلق النار في مترو نيويورك سيلاحق بتهمة شن "هجوم إرهابي".

وفي وقت سابق، نشرت شرطة نيويورك، صورة للمشتبه فيه بعملية إطلاق النار في إحدى عربات المترو بحي بروكلين، في حادث أدى لإصابة عدد من الأشخاص.

وقالت شرطة نيويورك في تغريدة لها على حسابها عبر "تويتر" إن المشتبه فيه يدعى فرانك جيمس، وطلبت من كل من لديه معلومات عنه أن يبلغ الشرطة في أقرب وقت ممكن.

وأعلن مسؤولون،، أن مسلحا ملثما ألقى قنبلة دخان ثم أطلق الرصاص في عربة لقطارات مترو الأنفاق في نيويورك، مما أدى إلى إصابة 16 شخصا، وإثارة حالة من الفوضى.

وقالت كيتشانت سيويل، قائدة قوات الشرطة في مدينة نيويورك، إن عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص، من دون أن تذكر كيف حدثت إصابات الآخرين.

وقالت سيويل في مؤتمر صحفي أمس، "هذا الصباح، وبينما كان قطار متجها إلى مانهاتن ينتظر الدخول إلى المحطة 36، ارتدى شخص على متن هذا القطار ما بدا أنه قناع واق من الغاز، ثم أخرج عبوة من حقيبته وفتحها".

وأضافت: "في هذه اللحظة بدأ القطار يمتلئ بالدخان. ثم أطلق (المسلح) الرصاص ليصيب عدة أشخاص في المترو وعلى الرصيف".

وتابعت قائدة الشرطة أن تقارير أفادت بأن المشتبه به ذكر أسود البشرة ممتلئ الجسم، ويرتدي سترة خضراء اللون من النوع المستخدم في أعمال البناء.

وخارج محطة الشارع 36 وفي منطقة تشتهر بمعالم مثل المدينة الصينية وتمثال الحرية، أغلقت السلطات عشرة مجمعات سكنية أو نحو ذلك، كما أغلقت المنطقة المحيطة بأشرطة صفراء.