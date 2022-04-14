موسكو تفرض عقوبات على 398 برلمانيا أمريكيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الخارجية الروسية، مساء الأربعاء، حزمة عقوبات على برلمانيين ودبلوماسيين في أمريكا والتشيك وكندا.



يأتي ذلك في إطار تبادل فرض العقوبات بين الغرب وروسيا، منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إن روسيا "فرضت عقوبات على 398 برلمانيا أمريكيا".

ووضعت موسكو، 87 من أعضاء مجلس الشيوخ الكندي على القائمة السوداء، وفق المصدر ذاته.

كما أعلنت الخارجية الروسية، الأربعاء، دبلوماسيا تشيكيا بارزا شخصا غير مرغوب فيه بالسفارة في موسكو.

وفي وقت سابق، أعلنت سويسرا، فرض عقوبات على 200 فرد وكيان روسي، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت الحكومة السويسرية، إن "العقوبات تشمل أثرياء مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورجال أعمال روسيين"، مشيرة إلى أنه "سيتم تجميد ممتلكات عدد من الأثرياء المقربين من بوتين في سويسرا".

كما أعلنت بريطانيا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن عقوبات تستهدف انفصاليين وأثرياء موالين لروسيا وأقاربهم.

وأكدت الحكومة البريطانية أنها وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي تفرض عقوبات على "178 انفصاليا روسيا" في شرق أوكرانيا، إضافة إلى 6 من الأثرياء الموالين لروسيا وعائلاتهم وموظفيهم.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن القرار "يأتي عقب تقارير عدة الأسبوع الماضي عن استهداف روسيا بطريقة وحشية مدنيين في تلك المناطق"، الأمر الذي تنفيه موسكو.

وتطول العقوبات الأخيرة ألكسندر أنانشنكو، وسيرجي كوزلوف، اللذين قالت وزارة الخارجية، إنهما "نصّبا نفسيهما" زعيمين لـ"دونيستك ولوهانسك" المدعومتين من روسيا.