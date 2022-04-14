وسائل إعلام رسمية: الطراد الصاروخي الروسي "موسكفا" تضرر "بشدّة" جراء انفجار ذخائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن الطراد الحربي "موسكفا" تضرّر "بشدّة" من جراء انفجار ذخائر.



وبحسب وزارة الدفاع الروسية فإن حريقا اندلع على متن الطراد الصاروخي (موسكفا)، مؤكدة أن التحقيق جار لمعرفة أسباب الحادث.

لكن موسكو أكدت في الوقت نفسه أن "اندلاع الحريق أدى إلى انفجار ذخيرة على متن الطراد مما تسبب بأضرار كبير وتم إجلاء الطاقم بالكامل".

و"موسكفا" طراد تابع لأسطول البحر الأسود، ودخل الخدمة عام 1983 تحت اسم "سلافا" ثم في عام 1996 حمل اسمه الحالي.

ويتمثل السلاح الرئيسي للطراد بـ16 قاذفة صواريخ من طراز "فولكان بي – 1000".

وفي النصف الثاني من عام 2015، قاد الطراد فرقة العمل البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، حيث قام بحماية قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا بأنظمة دفاعه الجوي.

وفي 22 يوليو/تموز 2016، تم منحه وسام ناخيموف.