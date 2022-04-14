شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 29 شخصا جراء انقلاب قارب غرب نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن 29 شخصا، بينهم خمسة أطفال، حتفهم بعد انقلاب قارب في غرب نيجيريا، حسبما قال مسؤول محلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الأربعاء.

وقال المسؤول المحلي إن القارب غرق أثناء وجوده على نهر شاجاري في ولاية سوكوتو بشمال غرب البلاد يوم الثلاثاء. ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب.

وأوضح أن جهود الإنقاذ جارية.

وغالبا ما يتم تحميل القوارب بأوزان تتجاوز السعة الموصى بها على الممرات المائية في نيجيريا، مما يجعل مثل هذه الحوادث متكررة. والعديد من القوارب أيضا في حالة سيئة.

وهناك مؤشرات على أن القارب الذي انقلب يوم الثلاثاء كان محملا بأكثر من سعته.