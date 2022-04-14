بعد إعلان المهام الأدائية.. وزير التعليم: سيعاود البعض الكذب في أمور أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي إن إعلان جدول المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي دليل على كذب وتضليل البوستات التي انتشرت خلال الساعات الماضية، وادعت تأجيل وإلغاء هذه المهام.

وأضاف الوزير، في منشور عبر حسابه بـ"فيسبوك": "أرجو من القراء متابعة كل البوستات الكاذبة التي انتشرت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية حول تأجيل وإلغاء المهام الأدائية للتضليل والبلبلة.. وأرجو أن تسألوا أصحابها عن مصداقيتهم أو تقاطعوا هذه المصادر بعد أن تبين كذب أصحابها؛ لأنهم سيعاودون الكذب في كل الأمور الأخرى. بينما القول الفصل على صفحات الوزارة فقط في كل شؤون التعليم".

وأعلنت الوزارة عن جدول المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2022.

ووفق جدول الوزارة تبدأ المهام الأدائية من يوم الإثنين المقبل وتستمر حتى الأربعاء 20 أبريل.ويكون زمن أداء المهمة حصتين، ويقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة (كلٌ في تخصصه).

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