شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تنشئ أول مزرعة توليد كهرباء من الرياح في البحر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد عقد من الزمان من الحصول على موافقة الحكومة الفرنسية ، بدأ تحالف شركات من بينها شركة إلكتريسيتي دو فرانس في إنشاء وحدات توربينية للطاقة المتجددة لأول مزرعة توليد الكهرباء من الرياح داخل البحر، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد تنويع مصادر الطاقة لما بعد الطاقة النووية.

وتبعد مزرعة رياح سان نازير 12 كيلو متر قبالة الساحل الغربي لفرنسا ومن المقرر أن تنتج 20 % تقريبا من الطلب على الطاقة الفرنسي في إقليم لوار أتلانتيك، حيث يقيم حوالي 5ر1 مليون شخص. ومن المقرر أن يكتمل الموقع الذي ينتج 480 ميجاوات هذا العام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بإنشاء تلك التوربينات فإن فرنسا تدخل إلى السوق المزدهر لإنتاج الكهرباء من الرياح داخل البحر ، والذي تسيطر عليه حاليا المملكة المتحدة والدنمارك وألمانيا. وتريد فرنسا أن تشكل الطاقة المتجددة ثلث إنتاج الطاقة بها بحلول عام .2030