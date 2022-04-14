شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: جنود الاحتلال يرتكبون الجرائم بأمر قادتهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وأسفرت عن استشهاد محمد حسن عساف (34 عاما)، أمين سر حركة «فتح» في قرية كفر لاقف، المستشار القانوني في هيئة مكافحة الجدار والاستيطان، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال رئيس الحكومة: يواصل جنود الاحتلال جرائم القتل لأجل القتل، برخصة ممنوحة من رئيس وزراء دولة الاحتلال نفتالي بينيت، دون أدنى التفاتة للقوانين والأعراف الدولية.

وأضاف: كما كل الشهداء من الشيوخ والشباب والأطفال والنساء الذين قضوا برصاص تلك الرخصة المفتوحة على شهوة القتل، قضى الشهيد عساف، الأب لثلاثة أطفال، برصاصة في الصدر خلال وجوده في مدينة نابلس صباح اليوم.

وأدان اشتية الجريمة وحمَّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم اليومية المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي السياق، حذرت منظمة التعاون الإسلامي، من التهديدات التي أطلقتها مجموعات المستوطنين المتطرفين بذبح قرابين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأدانت المنظمة في بيان أمس الأربعاء، إقدام عشرات المستوطنين على اقتحام الأقصى المبارك وتأدية طقوس تلمودية فيه، بدعم وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن هذا التصعيد الخطير يشكل تحديا سافرا لمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء، وانتهاكا صارخا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وحمَّل الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التبعات المحتملة لاستمرار عمليات القتل لأبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد، والانتهاكات المتواصلة لحرمة المقدسات التي من شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.

ودعا طه المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وإلزام إسرائيل باحترام حرمة الأماكن المقدسة وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والدينية.