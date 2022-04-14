شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات روسية على 398 عضوا في «النواب الأمريكي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن فرض عقوبات على 398 عضوا في مجلس النواب الأمريكي، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية على أعضاء مجلس الدوما الروسي.

وقالت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة انترفاكس أمس الأربعاء، إنه ردا على موجة العقوبات المناهضة لروسيا التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في 24 آذار/مارس الماضي ضد 328 نائبا في مجلس الدوما الروسي، مع الأخذ في عين الاعتبار إدراج نواب روس آخرين على "القائمة السوداء" الأمريكية، فإنه تم فرض قيود (موازية) على 398 عضوا في مجلس النواب الأمريكي.

وأضافت أن هؤلاء الأشخاص، بمن فيهم قادة ورؤساء لجان مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي الذين أصبحوا مدرجين في "قائمة الحظر" الروسية، إلى جانب مشرعين حاليين آخرين مدرجين في القائمة كرئيسة البرلمان نانسي بيلوسي، سيمنعون من دخول الأراضي الروسية، على أساس المعاملة بالمثل.