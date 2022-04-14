شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يرحب بـ«الرئاسي اليمني» ويثمن الدعم السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشكيل مجلس رئاسي في اليمن، مثلما لاقى ردود فعل عربية وإقليمية ودولية مرحبة بالخطوة منذ قرار إنشائه قبل أسبوع في 7 أبريل الجاري، وجد أمس الأربعاء، ترحيبا من مجلس الأمن الدولي، الذي ثمن وأشاد بـ«حزمة الدعم الاقتصادي البالغة 3 مليارات دولار» التي أعلنتها المملكة والإمارات، بجانب التزام السعودية بـ300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية.

ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بإعلان النقل السلمي لصلاحيات الحكومة اليمنية الشرعية من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، لمجلس القيادة الرئاسي للحكومة اليمنية.

وأعرب أعضاء المجلس في بيان صحفي حول اليمن، عن أملهم وتوقعهم أن يشكل ذلك خطوةً مهمة نحو الاستقرار وتسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، بعد بدء الهدنة في 2 أبريل.

كما رحب الأعضاء بحزمة الدعم الاقتصادي البالغة 3 مليارات دولار التي أعلنت عنها المملكة والإمارات، والالتزام السعودي الإضافي بقيمة 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، مشيدين بإسهام مجلس التعاون الخليجي وأعضائه في دعم السلام، وتعزيز الحوار السياسي، ومعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن، معربين عن دعمهم الكامل للمجلس التشريعي للحكومة اليمنية في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة للشعب اليمني.

من جانبها، رحّبت جمهورية بولندا بإعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ونقل السلطة للمجلس.

وأكدت الخارجية البولندية في بيان لها أمس دعم المجلس وجهوده لإحلال السلام في اليمن والوفاء بمتطلبات الفترة الانتقالية في البلاد.