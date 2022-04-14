شكرا لقرائتكم خبر براءة علاء وجمال مبارك بعد 11 عاما من الملاحقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏قال علاء، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، إنه حصل وشقيقه جمال على البراءة من كل الاتهامات التي سبق أن وجهت إليهما.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر «المدعي العام الاتحادي السويسري، بعد تحقيقات استمرت 11 عاما، يبرئ وبشكل كامل علاء وجمال مبارك ويؤكد على قانونية كافة أنشطتهما والأصول المرتبطة بهما».

وأضاف «التحقيقات تكشف أن كافة الأصول المملوكة لهما قد تم الإفصاح عنها بالكامل للسلطات المصرية المعنية».

بدوره، قال شقيقه جمال «جميع أصولنا المالية وأنشطتنا قانونية»، وأضاف وفق بيان صادر أمس عن مكتب «مينج هالبري برجر أنودي» للمحاماة السويسري، وأشار إليه شقيقه علاء عبر صفحته على تويتر «جاء قرار مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري بعد أكثر من عقد من التحقيقات والعقوبات وإجراءات المساعدات القانونية المتبادلة، ليكشف عن الحقيقة التي لطالما تمسكنا بها».

وتابع «جميع أصولنا المالية وأنشطتنا قانونية، وتم الإفصاح عنها بالكامل للسلطات المصرية المعنية».

واعتبر أن القرار يمثل خطوة مهمة للتأكيد على حقوقهما، قائلا «هو إثبات براءتنا من الاتهامات الكاذبة والمضللة التي وجهت إلينا على مدار أكثر من أحد عشر عاما».

من جانبه، قال ليونيل هالبرين، محامي العائلة وممثلها القانوني، إن قرار مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري بإغلاق التحقيقات في قضية علاء وجمال مبارك، وضع نهاية لسلسلة غير مسبوقة من التحقيقات التفصيلية امتدت على مدار أحد عشر عاما.

وأردف «أكد القرار براءة علاء وجمال مبارك براءة تامة لا تدع مجالا للشك حول المصدر القانوني لجميع أصولهما المالية في سويسرا».