958 سلة سعودية في سقطرى اليمنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 958 سلة غذائية للفئات الأشد حاجة في مديريتي حديبو وقلنسية بمحافظة سقطرى، استفاد منها 5.748 فردا. ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لعام 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.



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