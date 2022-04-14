قتيلان وجريح في هجوم جنوب الصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سقط قتلى وجرحى في هجوم استهدف منزل أحد المسؤولين في مدينة «كسمايو» عاصمة ولاية جوبالاند جنوب الصومال. وذكرت مصادر أمنية في الولاية أن التفجير تسبب في مصرع زوجة المسؤول المستهدف وابنها وجرح آخر من الأسرة، مشيرة إلى إطلاق القوات الأمنية الصومالية عمليات تمشيط جرى خلالها ضبط متفجرات واعتقال 20 شخصا يخضعون للاستجواب.



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