شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسمح بسفر المواطنين غير الحاصلين على اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة الإمارات تحديث بروتوكول سفر غير المطعمين بلقاح كورونا من مواطني الدولة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الدكتور طاهر العامري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إن التحديث يسمح بسفر المواطنين غير المطعمين بالجرعات الرئيسية أو الجرعات الداعمة للقاح كورونا شرط إجراء فحص مخبري خلال 48 ساعة قبل موعد المغادرة.

وأضاف خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، مساء أمس الأربعاء: "نهيب بالمواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع المسافرين أثناء السفر وقبله، والتحري عن الوضع الوبائي في وجهات السفر، والتواصل مع البعثات الدبلوماسية في بلدان السفر في حالة الاشتباه بالإصابة بالفيروس".

وأعلن العامري عن تحديث بروتوكول القادمين إلى الإمارات، إذ سيتم استثناء من هم دون الـ 16 عاماً من غير المطعمين من اشتراط الفحص المخبري عند القدوم.