شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الأمريكية تضبط المشتبه به في هجوم مترو بروكلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت السلطات الأمريكية اليوم الأربعاء الرجل المشتبه في قيامه بإلقاء قنبلة دخان وإطلاق النار على عشرة ركاب في عربة مترو أنفاق بنيويورك، لتنتهي عملية مطاردة جددت المخاوف من اندلاع أعمال عنف في شبكة النقل بالمدينة.

وقالت مفوضة شرطة نيويورك إن السلطات ألقت القبض على المشتبه به، ويدعى فرانك جيمس، بمساعدة معلومات من السكان بعد بحث دام 30 ساعة. ويواجه تهمة اتحادية لانتهاكه قانونا يحظر الهجمات على وسائل النقل الجماعي.

وقال رئيس البلدية إريك آدامز في مؤتمر صحفي "أصدقائي سكان نيويورك، قبضنا عليه. لقد قبضنا عليه. سنحمي سكان هذه المدينة ونعتقل أولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم بث الرعب في نفوس سكان نيويورك".

وقالت مفوضة الشرطة كيشانت سيويل في المؤتمر الصحفي إن جيمس اعتُقل تسع مرات من قبل في نيويورك وثلاثا في نيوجيرسي. وأفاد مسؤولون بأنه إذا أدين في هجوم الثلاثاء، فقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.