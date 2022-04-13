فرنسا ترسل مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

13 أبريل , 2022 باريس: قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي الأربعاء إن باريس سترسل مزيداً من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بالإضافة إلى عتاد تقارب قيمته 100 مليون يورو قدمته بالفعل. ولم تفصح بارلي في منشور على تويتر عن ماهية المساعدات التي سترسلها باريس. وكانت موسكو أطلقت في 24 فبراير (شباط) الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق على أراضي الجارة الغربية مطالبة بنزع سلاحها الذي تعتبره مهدداً لأمنها. كما طالب الكرملين مراراً بوقف توسع الناتو شرق أوروبا، ورفض ضم أوكرانيا إليه.

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