انت الان تتابع خبر موقف أمريكي جديد يخص 'الخط الساخن' مع روسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة الدفاع الامريكية، الأربعاء، أن "الخط الساخن" بين واشنطن وموسكو الخاص بتفادي أي صدام في أوكرانيا قائم، لكنه لم يستخدم لتبادل أي معلومات.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي له، اليوم: "حسبما أعرف، فإن خط الاتصال لتفادي الصدام لا يزال قائما. ونحن نتأكد منه كل يوم. وأنا لم أسمع أي إعلان يدل على عكس ذلك".
وأضاف: "لم أسمع كذلك عن أي شيء يدل على أننا استخدمناه لنقل أي معلومات".
وأشار إلى أن الخط لم يستخدم "بسبب عدم إبداء الجانب الروسي اهتماما بذلك".
وأضاف: "لم أسمع كذلك عن أي شيء يدل على أننا استخدمناه لنقل أي معلومات".
وأشار إلى أن الخط لم يستخدم "بسبب عدم إبداء الجانب الروسي اهتماما بذلك".