موقف أمريكي جديد يخص 'الخط الساخن' مع روسيا

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي له، اليوم: "حسبما أعرف، فإن خط الاتصال لتفادي الصدام لا يزال قائما. ونحن نتأكد منه كل يوم. وأنا لم أسمع أي إعلان يدل على عكس ذلك".

وأضاف: "لم أسمع كذلك عن أي شيء يدل على أننا استخدمناه لنقل أي معلومات".



وأشار إلى أن الخط لم يستخدم "بسبب عدم إبداء الجانب الروسي اهتماما بذلك".