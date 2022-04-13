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موقف أمريكي جديد يخص 'الخط الساخن' مع روسيا

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بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة الدفاع الامريكية، الأربعاء، أن "الخط الساخن" بين واشنطن وموسكو الخاص بتفادي أي صدام في أوكرانيا قائم، لكنه لم يستخدم لتبادل أي معلومات.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي له، اليوم: "حسبما أعرف، فإن خط الاتصال لتفادي الصدام لا يزال قائما. ونحن نتأكد منه كل يوم. وأنا لم أسمع أي إعلان يدل على عكس ذلك".

وأضاف: "لم أسمع كذلك عن أي شيء يدل على أننا استخدمناه لنقل أي معلومات".


وأشار إلى أن الخط لم يستخدم "بسبب عدم إبداء الجانب الروسي اهتماما بذلك".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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