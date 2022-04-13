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ماكرون: بوتين مصاب بجنون العظمة

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمجلة «لوبوان» أمس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرار الهجوم على أوكرانيا مدفوعا بالاستياء من الغرب وجنون العظمة، وأدى مرض كوفيد19 إلى تفاقم حالة شعور بوتين بالعزلة.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن ماكرون قوله «إن بوتين وجد نفسه في سوتشي لعدة أشهر، وحبس نفسه»، متوقعا أن بوتين لن يوقف هجماته ويحتاج لنصر عسكري قبل 9 مايو، يوم احتفال روسيا بذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وشدد على أنه سيستمر في الحديث مع نظيره الروسي لتحذيره من مخاطر استمرار دورة العنف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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