ماكرون: بوتين مصاب بجنون العظمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمجلة «لوبوان» أمس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرار الهجوم على أوكرانيا مدفوعا بالاستياء من الغرب وجنون العظمة، وأدى مرض كوفيد19 إلى تفاقم حالة شعور بوتين بالعزلة.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن ماكرون قوله «إن بوتين وجد نفسه في سوتشي لعدة أشهر، وحبس نفسه»، متوقعا أن بوتين لن يوقف هجماته ويحتاج لنصر عسكري قبل 9 مايو، يوم احتفال روسيا بذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وشدد على أنه سيستمر في الحديث مع نظيره الروسي لتحذيره من مخاطر استمرار دورة العنف.