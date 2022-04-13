ماكرون: بوتين مصاب بجنون العظمة

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ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن ماكرون قوله «إن بوتين وجد نفسه في سوتشي لعدة أشهر، وحبس نفسه»، متوقعا أن بوتين لن يوقف هجماته ويحتاج لنصر عسكري قبل 9 مايو، يوم احتفال روسيا بذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية.
وشدد على أنه سيستمر في الحديث مع نظيره الروسي لتحذيره من مخاطر استمرار دورة العنف.
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