بايدن يتحدث عن إبادة جماعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن «إبادة جماعية» في أوكرانيا فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للجنود الروس هناك. وردا على سؤال حول سبب استخدامه مصطلح إبادة جماعية، قال بايدن للصحفيين في ولاية أيوا الأمريكية «نعم، لقد وصفتها بأنها إبادة جماعية. لقد أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن بوتين يحاول فقط محو فكرة أن تكون أوكرانيا أو أن تكون قادرا على ذلك». وتحدث بايدن عن «الأشياء الرهيبة حرفيا التي فعلها الروس في أوكرانيا».

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