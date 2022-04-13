1000 أوكراني استسلموا في ماريوبول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من ألف من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في ماريوبول أعلنوا استسلامهم وتم أسرهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إنهم 1026 من أفراد اللواء 36 من سلاح مشاه البحرية. وأضاف إن الأسرى بينهم 162 ضباطا و47 من النساء كما تحدث عن تحقيق «نجاح».

وأوضح أن المقاتلين استسلموا لوحدات من الجيش الروسي وانفصالي دونيتسك خلال القتال بالقرب من مصنع كبير لمعالجة المعادن. ولم تؤكد المصادر الأوكرانية هذه الأنباء.