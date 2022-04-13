شكرا لقرائتكم خبر 1000 أوكراني استسلموا في ماريوبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إنهم 1026 من أفراد اللواء 36 من سلاح مشاه البحرية. وأضاف إن الأسرى بينهم 162 ضباطا و47 من النساء كما تحدث عن تحقيق «نجاح».
وأوضح أن المقاتلين استسلموا لوحدات من الجيش الروسي وانفصالي دونيتسك خلال القتال بالقرب من مصنع كبير لمعالجة المعادن. ولم تؤكد المصادر الأوكرانية هذه الأنباء.
كانت هذه تفاصيل خبر 1000 أوكراني استسلموا في ماريوبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.