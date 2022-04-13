أوكرانيا: لا نية لإقامة ممرات هروب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كتبت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك في تطبيق تيلجرام أنه لا نية لإقامة ممرات هروب لمساعدة الأوكرانيين في الهروب لأماكن أمنة، وذلك بعدما أوقفت القوات الروسية حافلات الإجلاء في منطقة زاباروجيا.

كما أضافت أنه لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار في منطقة لوهانسك، مضيفة أنه من الخطر للغاية إقامة ممرات هروب.

وأوضحت فيريشوك أن 2671 شخصا فروا من ماريوبول وزاباروجيا ولوهانسك في يوم واحد فقط.