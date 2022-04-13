أوكرانيا: لا نية لإقامة ممرات هروب

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كما أضافت أنه لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار في منطقة لوهانسك، مضيفة أنه من الخطر للغاية إقامة ممرات هروب.
وأوضحت فيريشوك أن 2671 شخصا فروا من ماريوبول وزاباروجيا ولوهانسك في يوم واحد فقط.
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