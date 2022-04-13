«الشاطر ورجاله ومكتب الإرشاد».. كيف علق وزير الأوقاف على مسلسل «الاختيار3» وجرائم الإخوان؟

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: إن ‏مسلسل الاختيار كاشف لطبيعة الجماعة الإرهابية و شيء من مخططاتهم في محاولة الاستيلاء على كل مفاصل الدولة والتحكم فيها وفق مخططاتهم للسيطرة عليها.

وتابع وزير الأوقاف من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: قائلا إن مسلسل الاختيار والذي يعرض جزئه الثالث حاليا، قد كشف مخطط جماعة الإخوان ورغبتها فى سحق كل مخالفيهم كما يكشف بعض جوانب عنصريتهم المقيتة و أوجه خيانتهم للوطن .

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.