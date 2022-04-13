الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان تشارك فى لقاء مبعوث الاتحاد الأوروبى

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القاهرة - سامية سيد - شاركت الشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الانسان فى لقاء ايمون جيلمور مبعوث الاتحاد الاوروبى لحقوق الإنسان، خلال الاجتماع الذى عقد ،اليوم الأربعاء، مع ممثلى المجتمع المدنى بمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان.

رحبت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس فى بداية اللقاء بجيلمور والحاضرين من طلبة الجامعات المصرية وممثلى منظمات حقوق الإنسان واعضاء المجلس وأكدت على حرص المجلس على التعاون مع الاتحاد الاوروبى باعتباره احد شركاء التنمية فى مصر .

وأكدت ان الدولة المصرية مهتمه بمكون حقوق الإنسان وادماجه فى كافة نواحي الحياة ، مشيرة إلى حرص المجلس على تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمع المصرى .

وأكد جيلمور على عملية نشر ثقافة حقوق الانسان عملية تراكمية ، وتتطلب وقتا وجهدا لافتا الى ترحيب الاتحاد باستضافة مصر لقمة المناخ القادمة لافتا الى اهتمام الاتحاد بتأثيرات التغيرات المناخية على حالة حقوق الإنسان .

ومن جانبه دعا محمود بسيونى رئيس الشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الانسان وعضو المجلس الاتحاد الاوروبى الى ضرورة التعاون مع مصر فى مجال مكافحة الكراهية والتحريض على العنف المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى واستخدام بعض الجماعات المتطرفة لمنصات المحتوى الرقمى من أجل نشر أفكارهم وتجنيد الشباب وتسهيل مهمة الحاقهم بالتنظيمات المتطرفة عبر ترديد معلومات خاطئة تفسد العلاقة بين الشباب ومؤسسات دولتهم ، وأن يتعامل الاتحاد الأوروبى بجدية مع إساءة تلك الجماعات والتنظيمات المتشددة لحرية الراى والتعبير الموجوده فى دول الاتحاد واستغلالهم مناخ الحرية فى عمليات التحريض وبث الشائعات .