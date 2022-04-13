البنتاجون: خط منع الاشتباك الذي أنشأ للتواصل مع القيادة العسكرية الروسية لا يزال قائمًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أوضح المتحدث ‏‎باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، الأربعاء أن القرار الرئاسي بصرف مساعدات إضافية عاجلة هو السابع منذ أغسطس الماضي والحزمة الجديدة ستصرف من مخزون وزارة الدفاع.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي بثته قناة "الحرة" إن ‏حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة تأتي تلبية لحاجة أوكرانيا الملحة لقتالها في منطقة دونباس، مشيرًا إلى أن الحزمة الجديدة تضمن 11 مروحية كانت مخصصة لأفغانستان.

وتابع أن ‏‎الحزمة الجديدة تشمل بذلات وقائية ومعدات وقاية شخصية من الأسلحة البيولوجية والكيماوية، كما تشمل ‏زوارق مسيرة تستخدم لعدة أغراض بينها حماية السواحل.

وأشار إلى أن ‏‎القوات الأوكرانية ستحتاج لبعض التدريبات على بعض الأنظمة ضمن الحزمة الجديدة، موضحًا أنه على الأرجح ‏‎أن تقوم واشنطن بتدريب مجموعة صغيرة من القوات الأوكرانية خارج الأراضي الأوكرانية لتتولى بعد ذلك هذه المجموعة التدريب داخل أوكرانيا.

وعن محاولة التواصل بين وزيري الدفاع الأمريكي والروسي، قال كيربي إن آخر محاولة أجراها لويد أوستن للتواصل مع نظيره الروسي سرجي شويجر كانت الأسبوع الماضي ولكن الجانب الروسي لم يبد رغبة بذلك.

وأكد على أن خط منع الاشتباك الذي أنشأه البنتاجون للتواصل مع القيادة العسكرية الروسية لا يزال قائمًا وتتم تجربته يوميًا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن إدارته ستمنح مبلغ 800 مليون دولار كمساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا، بما في ذلك المدفعية والمروحيات وناقلات الجند المدرعة.

وقال بايدن: "بينما تستعد روسيا لتكثيف هجومها في منطقة دونباس، ستواصل الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالقدرات للدفاع عن نفسها.. ستحتوي حزمة المساعدة الجديدة هذه على العديد من أنظمة الأسلحة عالية الفعالية التي قدمناها بالفعل وقدرات جديدة مصممة خصيصًا للهجوم الأوسع الذي نتوقع أن تشنه روسيا في شرق أوكرانيا".