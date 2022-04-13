نائب محافظ المنيا يتابع تطوير مسار العائلة المقدسة تمهيدًا للافتتاحه - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

تابع الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، سير أعمال التطوير الشاملة لمسار العائلة المقدسة، بمنطقة "دير جبل الطير" في سمالوط، تمهيدًا للافتتاح الرسمي للمسار.

وتفقد "أبو زيد" كافة الأعمال التي جرى الانتهاء من تنفيذها بالمدخل الرئيسي للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي، والطريق المؤدي للكنيسة الأثرية بالبازلت، وأعمال التشجير، إذ وجه برفع الحالة العامة للنظافة ورفع وإزالة أي مخلفات على جانبي الطريق المؤدي للكنسية، للحفاظ على المنظر العام للمكان.

جاء ذلك بحضور العميد أنور عدلي، مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، وأحمد راشد، رئيس مركز سمالوط، والمهندس خالد طه، مدير التفتيش الهندسي بالمحافظة، والدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

وقال "أبوزيد" إن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يولي أهمية كبرى لسرعة إنجاز أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة، والذي يُعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري.

ويقع دير جبل الطير أمام مركز سمالوط في شرق النيل، ويضم كنيسة السيدة العذراء مريم، وهي إحدى الكنائس الأثرية في المنطقة التي أقامت فيها العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى أرض مصر.