تهديد بضرب قيادة كييف

هدد الجيش الروسي بقصف «مراكز» قيادة في كييف التي تخلت موسكو في الوقت الحالي عن فكرة السيطرة عليها، متهمة أوكرانيا بشن ضربات والقيام بعمليات تخريب على الأراضي الروسية.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناتشينكوف «نرى محاولات تخريب وضربات تشنها القوات الأوكرانية على أهداف في أراضي جمهورية روسيا الاتحادية، وإذا استمرت هذه الأفعال سينفّذ الجيش الروسي ضربات على مراكز قيادة، بما فيها مواقع في كييف، وهو أمر امتنع عن القيام به الجيش الروسي حتى الآن».