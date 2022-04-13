وقال ليونيد باسيشنيك زعيم جمهورية لوغانسك الشعبية الانفصالية، خلال نزع القوات الروسية للألغام من محطة كهرباء بالقرب من بلدة ششاستيا التي كانت سابقا تحت سيطرة كييف «لقد تم تحرير 80 إلى 90% من أراضي جمهورية لوجانسك الشعبية من مجموعات القوميين الأوكرانيين».
وأضاف أن الكثير من البلدات بما فيها سيفيرودونيتسك وكريمينا لا تزال خاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية.
وأشار باسيشنيك إلى أنه بعد انتهاء القوات الانفصالية من «تحرير» بقية الأراضي، فإنها ستقرر حينها ما إذا كانت ستدعم القوات الروسية أو جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة أيضا من جانب واحد.
وأكد باسيشنيك مجددا أن المنطقة الانفصالية تريد الانضمام إلى روسيا، قائلا «أعتقد أن هذا سيحدث بالتأكيد هذه المرة».
كانت هذه تفاصيل خبر الانفصاليون يسيطرون على لوجانسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.