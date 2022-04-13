الانفصاليون يسيطرون على لوجانسك

أعلن زعيم انفصالي في شرق أوكرانيا أن نحو 90% من أراضي جمهورية لوجانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد أصبحت تحت سيطرة الانفصاليين.

وقال ليونيد باسيشنيك زعيم جمهورية لوغانسك الشعبية الانفصالية، خلال نزع القوات الروسية للألغام من محطة كهرباء بالقرب من بلدة ششاستيا التي كانت سابقا تحت سيطرة كييف «لقد تم تحرير 80 إلى 90% من أراضي جمهورية لوجانسك الشعبية من مجموعات القوميين الأوكرانيين».

وأضاف أن الكثير من البلدات بما فيها سيفيرودونيتسك وكريمينا لا تزال خاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية.

وأشار باسيشنيك إلى أنه بعد انتهاء القوات الانفصالية من «تحرير» بقية الأراضي، فإنها ستقرر حينها ما إذا كانت ستدعم القوات الروسية أو جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة أيضا من جانب واحد.

وأكد باسيشنيك مجددا أن المنطقة الانفصالية تريد الانضمام إلى روسيا، قائلا «أعتقد أن هذا سيحدث بالتأكيد هذه المرة».