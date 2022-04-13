شكري يلتقي بلينكن في واشنطن

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية. وجاء في بيان للخارجية المصرية أن شكري بحث مع بلينكن الأوجه المختلفة لعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية التي تهم البلديّن. وأكد شكري أهمية مواصلة تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء ملفات العلاقات الثنائية المختلفة، والقضايا محل الاهتمام من الجانبين، والسعي لمواصلة تعزيز آفاقها بالشكل الذي يحقق مصالحهما.



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