ضبط مشتبه به في حادثة نيويورك

قبضت شرطة نيويورك على مشتبه به في إطلاق النار على 10 أشخاص في قطار أنفاق مزدحم في بروكلين، بعد أكثر من 24 ساعة من الهجوم المروع، كما أوردت وسائل إعلام أمريكية.
وكانت الشرطة ذكرت اسم فرانك جيمس، البالغ 62 عاما كمشتبه به في الهجوم. وأوردت شبكة «سي إن إن» أن شرطيَين رصداه في أحد شوارع مانهاتن، واقتيد إلى الحجز، ومن المقرر أن يعقد مسؤولون إحاطة صحافية في هذا الشأن في وقت لاحق الأربعاء.
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