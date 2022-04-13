روسيا تفرض عقوبات على مسؤولين بأمريكا وكندا والتشيك

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 6 دقائق

أعلنت الخارجية الروسية، مساء الأربعاء، حزمة عقوبات على برلمانيين ودبلوماسيين في أمريكا والتشيك وكندا.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها اليوم، إن موسكو فرضت عقوبات على 398 عضوا في مجلس النواب الأمريكي و87 عضوا في مجلس الشيوخ الكندي وستتخذ إجراءات بحق أشخاص آخرين.

جاء تحرك موسكو بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على 328 من أعضاء مجلس الدوما الروسي، مجلس النواب، في 24 مارس آذار ردا على غزو أوكرانيا.

وجمدت هذه الخطوة ممتلكات النواب الروس المشمولين بالعقوبات في الولايات المتحدة ومنعتهم من أي تعامل مع المواطنين الأمريكيين. ويضم مجلس الدوما ما مجموعه 450 مشرعا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن العقوبات التي أُعلنت اليوم الأربعاء ما هي إلا رد على الإجراءات العقابية الأمريكية، لكنها لم تذكر تفاصيل كثيرة، باستثناء القول إن جميع المدرجين في القائمة سيُمنعون من زيارة روسيا.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن الوزارة قولها “من المقرر الإعلان عن إجراءات روسية جديدة في المستقبل القريب، ومنها زيادة عدد الأشخاص الموجودين على‭‭ ‘‬‬قائمة المنع (من الدخول)‭‭’ ‬‬وخطوات انتقامية أخرى”.

وأعلنت كندا في 24 فبراير شباط أنها ستضيف 351 عضوا من مجلس الدوما إلى قائمة العقوبات الخاصة بها.

يأتي ذلك في إطار تبادل فرض العقوبات بين الغرب وروسيا، منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.