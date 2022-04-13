شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تعلن القضاء على إرهابيين وتعتقل قيادياً بارزاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الجيش الباكستاني، إن قواته قضت على عنصرين إرهابيين خلال عملية نفذتها في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم، أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية، حيث تمت مداهمة وكر للإرهابيين في بلدة "أنغوره أدا" بوزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان.

وأشار إلى أن ضابطا وجنديا من رجال الجيش قُتلا أيضا خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين، مبينا أن قوات الجيش صادرت خلال العملية كمية من الأسلحة والمتفجرات كانت بحوزة الإرهابيين.

من جهة أخرى ذكرت الشرطة الباكستانية، أنها اعتقلت قياديا بارزا في "حركة طالبان باكستان" المحظورة، يُدعى "شير دراز خان" خلال عملية نفذتها في مدينة كراتشي الجنوبية.