زيلينسكي يدعو إلى التحرك ضد روسيا

13 أبريل , 2022
كييف: دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، أوروبا إلى التحرك بسرعة أكبر ضد روسيا، مؤكدا أنه يجب "إما وقف روسيا أو خسارة أوروبا الشرقية بالكامل".
وقال زيلينسكي في خطاب أمام البرلمان الإستوني: "إذا أضاعت أوروبا الوقت، فستستغله روسيا لتوسيع منطقة الحرب إلى دول أخرى".
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