تقرير يكشف تراجع شعبية بايدن بسبب التضخم

تراجعت شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن في الأشهر الأخيرة بسبب التضخم، ولو أن نسبة البطالة استمرت في التراجع تدريجياً.

وقال تشارلي كوك مؤسس النشرة السياسية التي تلقى متابعة واسعة «كوك بوليتيكال ريبورت» إنه «على الصعيد السياسي، لا شيء يهم سوى ارتفاع الأسعار».

وبلغ التضخم أعلى مستوياته منذ أربعين عاماً إذ وصل إلى 8.5 في المائة في مارس (آذار) بمعدل سنوي، مقابل 7.9 في المائة في فبراير (شباط)، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الصادر اليوم (الثلاثاء).

غير أن نمو العمالة هو من العوامل التقليدية لنجاح ولاية رئاسية، وحاول البيت الأبيض لفت انتباه الرأي العام على التقدم الذي حققه سوق العمل.

فالطلبات الأسبوعية على مساعدات البطالة في أدنى مستوياتها منذ خمسة عقود، ونسبة العاطلين عن العمل عادت إلى ما يقارب مستوى ما قبل وباء «كوفيد - 19».

لكن تشارلي كوك أشار إلى أن هذه الحجج لم تنجح في إقناع الرأي العام في وقت يطال ارتفاع الأسعار الوقود والمواد الغذائية والإيجارات وغيرها من النفقات، بصورة لم تشهدها البلاد منذ أربعة عقود.

وتراجعت نسبة التأييد لجو بايدن إلى نحو 42.2 في المائة، بحسب موقع «فايف ثيرتي إيت»، الذي يجمع مختلف استطلاعات الرأي. ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية الرئاسية بعد سبعة أشهر، قد يخسر الديمقراطيون غالبيتهم الضئيلة في أحد مجلسي الكونغرس أو حتى في مجلسيه.

وقال ويل مارشال رئيس معهد السياسة التقدمية المصنف من يسار الوسط إن «الأسعار المرتفعة تمنع الأميركيين من لمس الازدهار في عهد بايدن».