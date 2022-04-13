شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتحاد الشغل التونسي: الحوار الوطني يجب أن يكون بلا شروط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

الخليج 365- متابعات

قال الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، إن أي حوار وطني بشأن تعديلات مقترحة على الدستور يجب أن يكون بلا شروط مسبقة، وليس استنادا إلى نتائج المشاورات الإلكترونية مثلما أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد.



وكان نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد الذي يتمتع بنفوذ قوي، يشير إلى المشاورات التي أمر سعيد بإجرائها في ديسمبر/ كانون الأول قبل التعديلات المزمعة على الدستور.

وأمس الثلاثاء، أكد اتحاد الشغل أن الحوار الوطني لم ينطلق بعد خلافًا لما يروّج له الرئيس التونسي قيس سعيّد، منتقدًا ضبابية تصريحات ورؤية الرئيس التونسي في هذا السياق، ودفعه نحو ”تعقيد الوضع العام“.