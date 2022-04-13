التعليم تشدد على انتهاء مناهج الفصل الدراسي الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوالمجد وحسام الدين أحمد:

عقد الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسوس، اجتماع بالسادة مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بالمحافظة، بحضور ياسر عمارة وكيل المديرية، لمتابعة إقرارات انتهاء المناهج للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

كما شهد الاجتماع التشديد على لجان سير الامتحانات للفصل الدراسي الثاني، من أجل سلامة وانضباط العمل بلجان سير الامتحانات، وتم التشديد على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المعد من قبل الوزارة والالتزام بجداول الاختبارات المعدة من قبل المديرية ومراعاة طباعة ورقة الأسئلة من حيث الوضوح والحرص على سرية الامتحان.

فيما تم التأكيد على تشكيل غرف العمليات داخل كل إدارة على حدا وضرورة التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وتشكيل لجان النظام والمراقبة داخل كل مدرسة، والتأكيد على التصحيح اليومي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتطهير اليومي للجان سير الامتحان، والتنسيق مع الجهات المعنية داخل المحافظة بشأن تأمين أعمال الامتحانات ولجان النظام والمراقبة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر، محافظ السويس.