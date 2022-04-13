خلافات مالية.. كشف غموض العثور على جثتي سيدة ونجلتها بترعة في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

كشفت مباحث مركز طنطا بمديرية أمن الغربية، اليوم الأربعاء، ملابسات العثور على جثتي ربة منزل ونجلتها، في مياه ترعة الرجدية بمركز طنطا، وتبين أن أحد الأشخاص وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينه وبين المجني عليها الأولى.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، بلاغًا بالعثور على جثتي "سماح.ا" 38 عامًا، ربة منزل، ونجلتها "ملك.ح" 10 سنوات، مقيمتين بمنطقة العجيزي دائرة أول طنطا، في مياه ترعة الرجدية بمركز طنطا، والمحرر محضر بتغيبهما عن المنزل منذ 5 أيام.

بالتحريات تبين أن المجني عليها الأولى بينها وبين أحد الأشخاص معاملات مالية ولديها إيصالات أمانة ضده، فقام المتهم باستدراجها ونجلتها وتخلص منهما.

جرى ضبط المتهم وإخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.