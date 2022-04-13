عبدالغفار يتفقد مصنع "إيبيكو".. ويؤكد توافر مخزون آمن من المواد الخام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، مصنع شركة "إيبيكو" إحدى شركات مجموعة "أكديما" التابعة لوزارة الصحة، بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطمأن على توافر مخزون استراتيجي آمن من المواد الخام وعدم تأثر الأرصدة بالأحداث التي يشهدها العالم، حيث أكد الوزير حرص الدولة المصرية على ضمان عدم تأثر هذه الصناعة الهامة بأي أحداث خارجية، بما يضمن استمرار توافر الدواء للمريض المصري.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تفقد خطوط إنتاج الكبسولات والمراهم والأمبولات والسوائل، في مصنع شركة «إيبيكو» كما تفقد مخازن الشركة المنشأة وفقا لأحدث قواعد التخزين الجيد.

وقال إن الوزير أكد أهمية شركة إيبيكو لكونها تعتبر الأولى دوائياً في مصر، من حيث عدد الوحدات المنتجة والتي تصل إلى 300 مليون وحدة سنوياً وبقيمة بيعية وصلت لنحو 4 مليارات جنيه.

وأضاف أن الوزير استمع إلى شرح مفسر من الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة مجموعة "أكديما" عن المشروعات الجديدة ومنها مشروع "البيولوجيكال" والذي يعتبر الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، كما اطلع الوزير على مشروع إنتاج المواد الخام.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير حضر اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة شركات "أكديما" واطلع على نتائج الأعمال عن عام 2021، حيث بلغت مبيعات المجموعة نحو 11.9 مليار جنيه، ووصلت العبوات المنتجة إلى 600 مليون عبوة، مؤكدا على أهمية مجموعة "أكديما" في السوق الدوائي المصري كونها تنتج أدوية تغطي 36 مجموعة دوائية، بعدد 1100 مستحضر دوائي.

وأشار إلى أن الوزير تفقد المقر الرئيسي لشركة "أكديما" في مدينة العبور، مشيدا بوجود شركات تابعة لمجموعة "أكديما" تقوم بإنتاج الصناعات التكميلية لصناعة الدواء مثل الزجاج الدوائي والكبسول الجيلاتيني والعبوات الدوائية، إلى جانب شركة للأبحاث والتطوير، وشركة منوطة بالتعامل مع القارة الأفريقية في مجال الرعاية الصحية والأدوية.