ما سر الدبابة التي هاجمت 10 عسكريين أوكرانيين على مسافة 20 مترا

تداول نشطاء في مواقع التواصل الإلكتروني فيديوهات تظهر تعرض مجموعة من العسكريين الأوكرانيين (نحو 10 عسكريين) بقصف من "دبابة صديقة" على بعد أمتار معدودة.

ويظهر أحد الفيديوهات مجموعة من العسكريين وقد وقفوا جانب طريق بالقرب من هيكل دبابة مدمرة يتفصحون "الغنيمة"، في وقت كانت تدنو منهم على طريق معبد دبابة أخرى.

ويظهر الفيديو أن العسكريين الأوكران لم يكترثوا للدبابات المتقدمة نحوهم ما يفسر أنهم تعرفوا عليها كدبابة صديقة وأمنوا لها.

ويظهر فيديو ثان أن هذه الدبابة "الصديقة" أطلقت فجأة النيران مباشرة على هؤلاء العسكريين من مسافة لا تتعدى 20 مترا.

وأكد خبراء عسكريون أن هذه الدبابة التي استهدفت الجنود هي نسخة قديمة من طراز "تي-62"، ومن غير المرجح تبعيتها للجيش الأوكراني (خاصة وأن موسكو توقفت عن استخدام هذا النوع من الدبابات قبل أكثر من عشر سنوات، في عام 2011).

ولم تتضح بعد ملابسات الحادث وعدد ضحاياه.